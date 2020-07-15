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«Дорожник-2010» отремонтирует проезд у дома на Рижском проспекте за 1,2 млн рублей

Определен поставщик услуги по ремонту улиц и тротуаров Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от ООО «Дорожник-2010». Она признана соответствующей, цена контракта составит 1 млн 242 тыс. 134,00 рублей.

Подрядчик выполнит ремонт муниципального проезда в районе дома № 40 по Рижскому проспекту.

Площадь участка – 837,5 кв. метров. Среди прочих видов работ - регулировка высотного положения крышек двух люков с подъемом на высоту до 10 см.

Начало ремонтных работ – с даты подписания контракта, окончание ремонтных работ – 1 ноября 2020 года.