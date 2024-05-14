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Путепровод над трассой М-9 вблизи великолукской деревни Булынино демонтируют до конца года

В ходе капитального ремонта специалистам предстоит практически построить новое искусственное сооружение в составе клеверной развязки на пересечении федеральных дорог М-9 «Балтия» и А-122 в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На первом этапе работ – в текущем году – подрядная организация выполнит устройство временных объездов, по которым транспорт пустят на время ремонта. Пересечение потоков дорожники организуют в одном уровне частично через съезды в составе развязки, частично – по новому отсыпанному земляному полотну. После закрытия движения по путепроводу приступят к его демонтажу, который планируется закончить до конца декабря.

Второй этап работ развернется уже в следующем году. В рамках контракта предстоит возведение цельнометаллического балочного неразрезного пролётного строения с изменением продольной схемы путепровода для обеспечения достаточного подмостового габарита по ширине и высоте. Будут построены новые опоры, опорные части, устроено новое мостовое полотно, полностью заменены дренажная и водоотводящая системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления, лестничные сходы. Обновленное сооружение планируется ввести в эксплуатацию до 1 августа 2025 года.

Напомним, путепровод на 581-м км федеральной дороги А-114 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель был принят на баланс ФКУ Упрдор «Северо-Запад» из региональной собственности в 2020 году в ненормативном состоянии. В апреле 2023 года сооружение повредил грузовик, водитель которого не учел подмостовой габарит. После этого в целях безопасности на искусственном сооружении запрещен проезд автомобилей с общей массой свыше 3,5 т, и введено реверсивное движение.