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Новый автомобиль TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID презентован в Пскове

Новый автомобиль TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID презентовал в Пскове дилерский ЧЕРИ ЦЕНТР «АЦП на Ижорского». Официальная презентация состоялась в рестобаре «Мажор». Гостями яркого шоу стали партнеры, постоянные клиенты дилерского центра и все желающие.

Праздничная атмосфера чувствовалась уже на подходах к площадке презентации. Свободные места на парковках по соседству были в дефиците. У фасада красовалась актуальная линейка тест-драйвовских моделей Chery. А в центре внимания был ОН – временно задрапированный главный герой праздника.

Красивые и нарядные гости собрались покучнее вокруг подиума. Но не потому, что было холодно, а потому что было на что посмотреть, когда покрывающую новинку драпировку торжественно сдернули и настоящий красавец предстал во всем своем великолепии.

Семиместный гибридный кроссовер - блестящий и продуманный образец всех актуальных достижений. Новинка создана с применением современной технологии PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Она объединяет преимущества электромобилей и привычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сочетает 3 режима движения: только электричество, только бензин, смешанный режим. Максимальный пробег при полном баке и полной зарядке - до 1000 километров. При необходимости всегда можно ехать только на бензине. Что интересно, красавец питается 92-м.

Оснащен различными системами обогрева в холодную погоду – подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ведущий призывал гостей не стесняться, подходить ближе для знакомства с любопытной новинкой. Гости с удовольствием присаживались за руль, примерялись к пассажирским сиденьям в салоне. Щупали материалы отделки, заглядывали под коврики в багажнике, а самые активные норовили изучить подкапотное пространство.

Посмотреть было на что. Внутри сразу бросается в глаза изогнутая панель из двух 12,3-дюймовых экранов. Система кругового обзора 540°, звуковая система SONY, 10 динамиков; встроенный видеорегистратор. Интеллектуальная оптика, стильные 19-дюймовые диски. При отделке салона используются только качественные премиальные материалы. Модель снабжена даже подставками для ног.

Передние сиденья снабжены электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией. Присутствует двуxзонный климат-контроль с функцией фильтрации и ионизации воздуха в салоне. В пассажирском переднем сидении есть опция массажа и регулировки поддержки для ног.

Помимо удобств и эргономики, TIGGO 8 PRO оснащен электронными помощниками, облегчающими движение в городских условиях: огромный проекционный дисплей, система удержания полосы движения и контроля слепых зон. В наличии система предупреждения о препятствиях при открытии дверей или при движении задним ходом, система помощи при движении в пробках. Камеры кругового обзора для безопасной парковки и другие интересные опции.

Все это помогает водителю избегать неприятностей. А если в дороге потребуется помощь, специалисты обеспечат круглосуточную техническую помощь в пределах 250 км от административных границ места присутствия дилерского центра Chery. Еще одно преимущество - гарантия и поддержка до 8 лет или 200 000 км пробега

TIGGO 8 PRO отличает полностью бесшумное передвижение и мощное ускорение в электрическом режиме. Пользователи отмечают беззвучное трогание с места и отличную звукоизоляцию «восьмёрки». Разгон до 100 км/ч, – всего лишь за впечатляющие 7.5 секунд.

Во время презентации в Пскове гостей развлекали приглашенные артисты. Выступления чередовались с конкурсами для гостей. Подарки от дилерского центра черри на Ижорского батальона 36 и партнеров достались самым внимательным – тем, кто знал ответы на вопросы – какие 8 вариантов цветов кузова «гибрида» доступны для заказа и какова величина крутящего момента и другие. Никто не ушел без подарков с символикой Chery и хороших впечатлений.

Записаться на тест-драйв TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID можно здесь.

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