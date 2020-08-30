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АвтоМир / Дороги

Улицы Гастелло и Полевую отремонтировали в Острове по нацпроекту

01.09.2020 19:00|ПсковКомментариев: 0

В городе Острове Псковской области на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы улицы Гастелло и Полевая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, во вторник, 1 сентября, состоялась приемка этих объектов.

Улица Гастелло до ремонта

Обе дороги вошли в нацпроект благодаря экономии на электронных торгах. Ремонтом занималось ООО «ДорСтройСервис» по контракту с Администрацией Островского района на сумму около 7,7 млн рублей.

Улица Гастелло после ремонта

На эти средства подрядная организация привела в порядок 300 метров улицы Гастелло и 600 метров улицы Полевой.

улица Полевая до ремонта

На улице Полевой проведено устройство корыта под дорожное основание, песчаного основания толщиной 20 см, песчано-гравийно-щебеночного основания толщиной 25 см и основания из смеси щебня толщиной 5 см. На площади около 2,3 тыс кв. метров выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой выполнен из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. Обочины укреплены смесью щебня и песка с гравием, установлен новый бортовой камень, нанесена разметка.

улица Полевая после ремонта

На улице Гастелло проведены аналогичные работы. Дополнительно на этой дороге в местах просадок сделан ремонт асфальтобетонного покрытия вручную. Кроме того, на этом объекте использовалась геосетка. Этот прочный материал обеспечивает надежную поверхность асфальтированной дороге, предотвращает появление трещин.

Теги: #остров #ремонт дорог #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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