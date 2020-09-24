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Полноценное круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная откроют к 15 октября

Полноценное круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове откроют к 15 октября. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«При круговом движении стало полегче там, - отметил. - Но кто-то пытался и "против шерсти" ездить по кругу».

Тротуары на этом участке уже начали делать, обратил внимание Борис Елкин. «И часть из них сделана», - сказал он. Кроме того, на перекрестке улиц поставят дополнительные светофоры с кнопкой вызова, поскольку там высокая интенсивность движения.

По словам Бориса Елкина, все работы на дорожных объектах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Пскове почти закончены.

Работу по укладке асфальтового покрытия на улицах Яна Фабрициуса и Гражданской также планируется завершить к 15 октября, добавил Борис Елкин.