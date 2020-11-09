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Борис Елкин: Погода пока благоволит дорожным работам

Погода пока благоволит дорожным работам в этом году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе пресс-конференции 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Многие объекты в завершающей стадии, - рассказал он. - К 90% движется выполнение всех объемов работ. Единственное, идут приемочные процедуры, где-то осталось уложить верхние слои асфальта».

Тем не менее еще есть где работать, отметил председатель комитета. Так, на дороге «Череха — Весна-80» на выходных подрядчик уложит верхние слои асфальта.

Кроме того, близятся к завершению дорожные работы на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. «Начинают высаживать кусты, осталось установить несколько опор освещения», - уточнил Борис Елкин. А на следующей неделе приступят к нанесению разметки на улице Яна Фабрициуса, где через две недели планируется запустить сквозное движение.

Среди районов, успешно ремонтирующих дороги, Борис Елкин отметил Псковский, Островский, Палкинский и Печорский, а также город Псков.