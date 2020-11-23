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Подрядчик «идеально» сделал люки на ремонтируемой улице Школьной в Пскове

Ремонт улицы Школьной на участке от Герцена до Труда в Пскове должен быть завершен к 10 декабря. Об этом рассказал директор филиала ООО «СМУ-17» Антон Идирисов 3 декабря в ходе объезда городских объектов сучастием заместителя главы городской администрации Елены Жгут.

По словам подрядчика, сейчас ведется укладка последнего слоя асфальта и благоустройство. Также он обратил внимание на «идеальное исполнение люков».

На дорожном полотне заменены 50 люков, на тротуарах - 20. При ремонте использован гранитный щебень вместо местного, его не было.

Елена Жгут напомнила Антону Идирисову, что исполнение контракта просрочено, в связи с чем будут начислены штрафные санкции.

Напомним, ремонт улицы Школьной на участке между улицами Труда и Герцена начат ООО «СМУ-17» 10 октября, работы должны были завершиться 1 декабря.