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В Пскове не будет кольца или светофора на перекрестке Народной и Люксембург

В Пскове не будет кругового движения или светофора на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург. Об этом 20 января сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответ на обращение, опубликованное на сайте губернатора Псковской области.

«Движение автотранспорта на пересечении улиц Народной и Р. Люксембург осуществляется в соответствии с установленными требованиями Правил дорожного движения в части проезда перекрестков неравнозначных дорог. К местам концентрации дорожно-транспортных происшествий данный участок не относится», - сообщил Александр Братчиков.

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«Существующие параметры улично-дорожной сети и расположение жилой застройки на пересечении улиц Народной и Р. Люксембург не допускают организацию кругового движения. Установка транспортного светофора, исходя из анализа транспортных потоков и интенсивности дорожного движения, на данном перекрестке в настоящее время не представляется целесообразной», - написал глава администрации города.