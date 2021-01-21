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10 крупных объектов вошли в трехлетний план ремонта региональных дорог Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 28 января, провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным. Ее темой стало обсуждение приоритетного плана ремонта региональных дорог на 2021 год и последующий двухлетний период.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Борис Елкин рассказал, что в перечень включены более 10 крупных инфраструктурных объектов, в их числе городские улицы и региональные трассы. Например, к 2023 году планируется отремонтировать дороги, ведущие к крупным туристическим кластерам — Печорам (порядка 40 км) и Пушкинским Горам (более 20 км), завершить ремонт Гдовской трассы. В Пскове продолжатся работы на Рижском проспекте и начнутся на улице Коммунальной.

«В общей сложности протяженность всех участков составляет более 240 километров. На эти цели будет направлено порядка 60% от основного объема финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил Борис Елкин.

Составление проектной и контрактной документации на весь участок дороги целиком по объектам составленного плана, а также переходящая реализация в течение нескольких лет позволит, по мнению руководителя регионального Комитета, привлечь крупных подрядчиков. При этом организации смогут реализовывать проекты опережающими темпами и сдать объекты в эксплуатацию раньше срока.

«Таким образом, жители региона быстрее почувствуют изменения и начнут пользоваться обновленной транспортной инфраструктурой», - отметил Борис Елкин, и добавил, что по всем объектам планового периода разрабатывается проектно-сметная документация, а по объектам 2021 года, в том числе и переходящим, разыграна значительная часть конкурсов, а также заключен ряд контрактов с подрядчиками.

Михаил Ведерников положительно оценил проделанную работу по планированию ремонта региональных дорог. Отдельное внимание глава региона обратил на необходимость детальной проработки вопросов по ежегодному текущему дорожному ремонту.

«Все динамично меняется, у нас должна быть возможность оперативно реагировать на сигналы о плохом состоянии тех или иных участков дорог», - отметил губернатор.