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На сэкономленные средства «дорожного» нацпроекта в Пскове обновят улицу Трохина

По результатам экономии на торгах в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2021 года включили улицу Трохина в Пскове. Контракт на ремонт этого объекта подписали управление городского хозяйства и ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяженность улицы составляет 510 метров. Проезжая часть будет отфрезерована на глубину до 5 см, новое покрытие выполнят из выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на граните и верхнего слоя из асфальтобетона на габбро-диабазе. Кроме того, будет заменен бортовой камень, отремонтирован тротуар, заменена искусственная дорожная неровность. С обочин срежут скопившийся грунт и укрепят их асфальтогранулятом с добавлением щебня. Зеленую зону засеют травой. Дорожную разметку нанесут термопластиком с микростеклошариками.

Стоимость работ оценивается в сумму около 6,5 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Дорожники должны выполнить работы до 30 июля. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия – 4 года, на бортовой камень – 2 года, на дорожную разметку термопластиком – 1 год.

Улица Трохина расположена в микрорайоне Любятово, относится к IV категории дорог, ширина проезжей части составляет 6 метров. Имеется автобусное сообщение.

Всего в этом году в нацпроект БКАД вошло 9 объектов в областном центре. Будет приведено в нормативное состояние около 5,5 км: участки улиц Инженерной, Чудской, Октябрьского проспекта, улицы Бастионной, Алтаева, Трохина и три площади: Победы, Ленина и Октябрьская.