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Почти 290 млн рублей направят на повышение безопасности на псковских дорогах

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Одно из мероприятий программы - нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износостойких маркировочных материалов со светоотражающими элементами. В 2020 году нанесли около 4 тыс. км новой разметки на сумму более 60 млн рублей. В этом году на эти цели направлено более 90 млн рублей.

Еще одно важное направление этой работы - освещение дорог. В регионе ведется как строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения, так и устройство локальных элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. В прошлом году на эти цели направлено свыше 50 млн рублей, освещено более 13 км дорог. Новые линии построены в Опочке, Пушкинских Горах и Псковском районе, пешеходные переходы и автобусные остановки освещены вблизи 25 населенных пунктов. В текущем году запланировано построить 8 км новых электролиний и установить светильники на остановках и «зебрах» в 35 точках в южных районах области.

Кроме того, ежегодно производится устройство и замена барьерного ограждения вдоль дорог: в прошлом году было установлено свыше 7 тыс. пог. м ограждения. В текущем году запланирована установка 17,4 тыс пог. м «барьерки». Финансирование работ составит более 40 млн рублей.

В перечень мероприятий нацпроекта также включено комплексное обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В перечень работ входит установка «мигающих» светофоров, пешеходного ограждения и дорожных знаков на флуоресцентной основе. В 2020 году безопасными стали 27 пешеходных переходов возле школ и детских садов. В этом году запланировано обустроить еще 22 таких объекта. На эти цели направят более 14 млн рублей. В 2021 году также добавилось строительство недостающих тротуаров в населенных пунктах. На это в бюджете предусмотрено около 50 млн рублей.

Суммарный объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения составляет в этом году более 288 млн рублей.