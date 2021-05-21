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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в области, ведущая Любовь Кузнецова побеседует с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным.

Выступая с так называемым «бюджетным посланием» перед депутатами регионального парламента, глава региона Михаил Ведерников отмечал, что дороги – это кровеносная система экономики области. Поэтому к ним приоритетное внимание. Объем дорожного фонда в этом году планировалось увеличить в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В таком случае, помимо федеральных средств по нацпроекту, куда идут средства дорожного фонда?

Какие дороги будут отремонтированы в этом году? На что повлияет изменение ГОСТов в сфере ремонта и строительства дорог? Как с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» изменилась конкурентная среда на рынке дорожных работ в Псковской области? Есть ли проблемы с гарантийным обслуживанием участков, выполненных подрядчиками? На все эти вопросы ответит гость студии. Также Борис Елкин пояснит перспективы ремонта второй очереди Рижского проспекта и капремонта Ольгинского моста, окончания строительства Северного обхода. Отдельное внимание будет уделено вопросам авиа- и водного сообщения.

Свои вопросы Борису Елкину можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена