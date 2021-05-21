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Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей

Капремонт мостов через реки Ремда и Желча в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, комментируя перспективы ремонта дороги на деревню Самолва.

Трудности с этой дорогой, по его словам, были всегда, особенно в период весенней распутицы, а сейчас, в период строительства монумента Александру Невскому, в особенности. «Там ездит крупногабаритная техника. Мы проговорили, чтобы подрядчик использовал малотоннажную технику. К сожалению, бывает, что и она там застревает», - рассказал гость студии, добавив, что ежедневно на этой дороге работают три грейдера.

Протяженность дороги на Самолву превышает 30 километров, из них 25 километров — это грунтовка. «Согласно предварительным расчетам, чтобы привести эту дорогу в порядок и уложить асфальт, потребуется порядка 2 млрд рублей. В этом году будем разрабатывать проектно-сметную документацию. А начнем двух мостов через реки Ремда и Желча. Только их ремонт обойдется в 900 миллионов рублей», - отметил Борис Елкин.

«Сейчас, пока строится памятник Александру Невскому, мы постараемся поддерживать содержание дороги, а когда объект завершат, займемся дорогой более серьезно. Чтобы вдохнуть в это место вторую жизнь, чтобы оно развивалось, нужно приводить дорогу в порядок», - добавил председатель дорожного комитета. На данном этапе есть договоренность отремонтировать, как минимум, заасфальтированные участки дороги — это около 8 километров.