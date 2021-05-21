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Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта

Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на вопрос радиослушателя. Гражданин поинтересовался, когда дорогу отремонтируют — на легковом автомобиле по ней затруднительно ездить.

«Дорога действительно проблемная, - признал Борис Елкин. - потому что длинная и по большей части гравийная. Асфальтовые участки планируем отремонтировать по нацпроекту и разыграть конкурс в этом году с реализацией в 2022 - 2023 году». Что касается участка данной дороги с грунтовым покрытием, асфальт класть здесь не планируется, но обсуждается возможность улучшения состояния дороги иными инновационными способами.

«Грунтовый участок дороги достаточно большой, 40 или 50 километров. В асфальте мы его делать не будем - это будет стоить порядка 3 - 4 миллионов рублей, но прорабатываем вопрос с проектными организациями, как максимально стабилизировать покрытие, которое есть», - уточнил Борис Елкин.