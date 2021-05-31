Участки дорог в Печорском и Палкинском районах перекроют из-за ралли

Некоторые участки дорог в Печорском и Палкинском районе перекроют для проведения тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
31 мая с 10.00 до 18.00 движение транспорта временно прекратят по следующим участкам дорог:
- 58 ОП РЗ 58К-334 Железово – Лавры, от деревни Железово до деревни Лавры (Печорский район)
- 58 ОП РЗ 58К-326 Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Качаново до деревни Ботвино (Палкинский район)
- 58 ОП РЗ 58К-321 Качаново – Луг – Родовое, от деревни Качаново до деревни Луг (Палкинский район).
1 июня с 10.00 до 18.00 перекроют движение на участках дорог:
- 58 ОП РЗ 58К-321 Качаново – Луг – Родовое, от деревни Качаново до деревни Луг
- 58 ОП РЗ 58К-326 Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Жуково до деревни Максимково
Жителей и гостей региона просят учесть данную информацию при планировании поездок.