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Участки дорог в Печорском и Палкинском районах перекроют из-за ралли

Некоторые участки дорог в Печорском и Палкинском районе перекроют для проведения тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

31 мая с 10.00 до 18.00 движение транспорта временно прекратят по следующим участкам дорог:

58 ОП РЗ 58К-334 Железово – Лавры, от деревни Железово до деревни Лавры (Печорский район)

58 ОП РЗ 58К-326 Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Качаново до деревни Ботвино (Палкинский район)

58 ОП РЗ 58К-321 Качаново – Луг – Родовое, от деревни Качаново до деревни Луг (Палкинский район).

1 июня с 10.00 до 18.00 перекроют движение на участках дорог:

58 ОП РЗ 58К-321 Качаново – Луг – Родовое, от деревни Качаново до деревни Луг

58 ОП РЗ 58К-326 Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Жуково до деревни Максимково

Жителей и гостей региона просят учесть данную информацию при планировании поездок.