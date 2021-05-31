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Вблизи школ Псковской области обустроили 22 пешеходных перехода

Подрядная организация ООО «Знак-Трейд СПб» завершила обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных дорогах Псковской области. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в девяти муниципалитетах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт с ГБУ ПО «Псковавтодор» на сумму более 14 млн рублей предусматривал комплекс мероприятий по повышению безопасности на 22 «зебрах» возле школ и детских садов. Всего установили 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания (по два на каждом объекте), 2,9 тысячи метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход» на люминесцентной основе.

В Порховском районе оборудовали пешеходные переходы в городе Порхове и деревнях Хилово, Славковичи, Дуброво и Верхний Мост.

В Псковском районе «зебры» стали безопаснее в деревнях Соловьи, Середка и Родина.

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установили в деревне Добручи.

В Палкинском районе обустроили пешеходные переходы в деревнях Новая Уситва, Качаново и Родовое.

В Печорском районе в программу вошел пешеходный переход в деревне Новый Изборск.

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудовали «зебры» в деревне Мальково и поселке Идрица.

В Дедовичском районе – в Дубровке и Красных Горках.

В Великолукском районе — в населенных пунктах Демидово и Переслегино.

В Островском районе – в Острове и в деревне Перевоз.

Обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений идет в Псковском регионе третий год подряд. В 2019 году были выполнены работы на 31 пешеходном переходе, а в 2020 году – на 27 объектах, в текущем году обустроено 22 пешеходных перехода.