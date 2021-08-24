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Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения

На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове продолжается подготовка к введению кругового движения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на перекрестке возвели круглый газон с бордюрным камнем.

Установлены необходимые комплекты дорожных знаков, пока они закрыты пленкой.

Решение о введении кругового движения с 30 августа приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 августа с участием исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Круговое движение будет организовано с помощью дорожных знаков, разметки и бортового камня. Это временное решение, его приняли, чтобы упорядочить движение на перекрестке. В 2023-2024 годах планируется сделать реконструкцию перекрестка согласно принятому проекту.

Планируемая реконструкция здания «Таблетки» под театр кукол не касается параметров перекрестка.