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Объявлен новый конкурс на реконструкцию автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье

Объявлен конкурс на реконструкцию автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье, на участке км 16+400 – км 28+882 в Печорском районе (1 пусковой комплекс). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 188 млн 496 тыс. 170 рублей.

Объект реализуется за счет средств областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря. Завершить работы планируется до 30 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что контракт с подрядчиком по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе прекращен. Заказчик = ГБУ ПО «Псковавтодор» - расторг контракт в одностороннем порядке. Такое решение было принято из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком - ООО «ВУКЛЭР» - обязательств по контракту. Работы велись в рамках реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» периода 2014 – 2020 годов.

Он был заключен на реконструкцию участка дороги протяженностью 6,6 км. Подрядчик заменил водопропускные трубы и выполнил основание дорожной одежды на 2,6 км, то есть на 1/3 дороги. На 4 км выполнено устройство земляного полотна и местами песчаного подстилающего слоя, который недопустим для пропуска автомобилей.

Новому подрядчику предстоит выполнить устройство основания дороги, асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок, освещения, съездов, тротуаров, разметки и знаков.

Уже заключен контракт на ремонт асфальтового участка дороги с 28-го по 31-й км. Подрядчик приступил к работам, они должны быть завершены до 15 ноября текущего года.