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АвтоМир / Дороги

В Пскове включили новый пешеходный светофор на Рижском проспекте

20.12.2021 20:57|ПсковКомментариев: 0

В Пскове включили новый пешеходный светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Спецтехсервис», 20 декабря состоялся запуск в тестовом режиме.

Светофор работает в вызывном режиме. После нажатия кнопки видно загоревшуюся надпись: «Ждите». После включения разрешающего сигнала для пешеходов надпись гаснет.

В ООО «Спецтехсервис» просят участников дорожного движения быть внимательными. Некоторые водители не замечают новый светофор и проезжают мимо на запрещающий сигнал.

Напомним, в субботу специалисты ООО «Спецтехсервис» включили новый светофор на улице Коммунальной возле детской областной больницы. После подключения светофора на перекрестке Рижский проспект - Печорская рабочие перейдут на следующий объект: светофор Октябрьский проспект - улица Свердлова.

Работы выполняются по муниципальному контракту. Светофоры устанавливаются на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в каждую сторону, где были отмечены случаи наезда на пешеходов.

Теги: #пешеходный переход #светофор #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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