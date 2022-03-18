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АвтоМир / Дороги

Движение по мосту через реку Шелонь в Псковской области временно запретят

18.03.2022 10:01|ПсковКомментариев: 0

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 4 по 8 апреля вводится временное прекращение движения транспортных средств по мосту через реку Шелонь, расположенному на участке дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Об этом сообщается в группе «ГБУ ПО "Псковавтодор"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Эта мера необходима в связи с особенностями технологического процесса выполнения строительно-монтажных работ по капремонту моста.

В качестве объезда предлагается использовать участки дороги федерального значения Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и участки дороги регионального значения 58К -137 Порхов – Дно, 58К-128 Гривки – Новодети, 49К-12 Сольцы – Горки – граница области, 49К – 17 Демянск – Старая Русса – Сольцы.

Теги: #запрет #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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