АвтоМир / Дороги

Новый светофор установят на Северном обходе Пскова

Новый светофор планируют установить на Северном обходе Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей в ответ на запрос сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По информации руководителя дорожного комитета, запланированы работы по обустройству перекрестка автомобильной дороги регионального значения «Северный обход г. Пскова», к которому примыкает автомобильная дорога местного значения «подъезд к деревне Голубово» и улично-дорожная сеть города Пскова (улица Пожиговская).

В соответствии с нормативной документацией необходимо предусмотреть дополнительные полосы отгона, что повлечет за собой расширение существующего земляного полотна и выход за пределы полосы отвода автомобильных дорог с последующим межеванием земель на территории муниципальных образований.

Для выполнения этих работ необходима разработка проектной документации на реконструкцию данного перекрестка с устройством светофорного объекта, тротуара и искусственного освещения, а также обустройство пешеходной зоны.

ГБУ ПО «Псковавтодор» в настоящее время готовит аукционную документацию на разработку проектной документации на реконструкцию перекрестка. Разработку проектной документации выполнят в 2023 году. Сам проект планируют реализовать в 2024 году.

Добавим, на данном перекрестке неоднократно происходили ДТП с пострадавшими и погибшими.