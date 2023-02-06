Дорожники вывезли снег с Рижского проспекта в Пскове

Дорожники продолжают вывозить снег с улиц Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото, видео здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Сотрудники компании вывезли снег с Рижского проспекта, а также очистили пешеходные дорожки.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: