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Движение транспорта на участке улицы Солнечной ограничат в Пскове

Движение транспорта на участке улицы Солнечной ограничат в Пскове с 21 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения с 21 по 24 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части улицы Солнечной от здания № 5 до улицы Лепешинского. В ночное время автомобильная дорога будет открыта», - отметили в пресс-службе.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.