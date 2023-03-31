АвтоМир / Дороги

Дорога к военному городку в Стругокрасненском районе перейдет в ведение региона

Дорогу к военному городку Владимирский Лагерь в Стругокрасненском районе передадут в пользование региона. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на главу муниципалитета Александра Волкова.

Муниципальный руководитель напомнил, что сейчас дорога находится в ведении Mинoбopoны. Возможность отремонтировать участок пути появится только после передачи в пользование региона. При этом, плохое состояние дороги во Владимирский Лагерь было «давней проблемой» и волновало местных жителей, добавил глава района в своем телеграм-канале.

О данном решении губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе рабочей встречи с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.