Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня. ФОТО, ВИДЕО

Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня сегодня, 22 июня. Снимки затопленных улиц жители областного центра публикуют в социальных сетях.
Затопило набережную реки Великой, вода поднялась и на соседних улицах Завеличья.
На набережной вода подняла люк ливневой канализации и фонтаном выливается наверх.
На Завеличье затопило и улицу Народную.
Фото: «Псков за рулем» / Telegram
Вода скопилась и на улице Петровской на пересечении с улицей Конной.
На Рижском проспекте упал дорожный знак.
Фото: Александр Ануфриев / «Жесть по-псковски»
Затопило двор дома №9 на улице Генерала Маргелова.
Фото: Иоанн Петров / «Жесть по-псковски»
На Запсковье затопило двор во дворе дома №22 на улице Труда. Снимок опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
«Труда, 22, шестой подъезд. Из дома не выйти. И так каждый раз после сильного дождя», - отметила местная жительница.
Вода скопилась и на других улицах Запсковья.
«А помните, был такой проект по строительству "ливневки"? Из-за него ещё Ипподромную закрывали», - заметили в Telegram-канале «Псков. За рулем».