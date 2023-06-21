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Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня. ФОТО, ВИДЕО

Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня сегодня, 22 июня. Снимки затопленных улиц жители областного центра публикуют в социальных сетях.

Затопило набережную реки Великой, вода поднялась и на соседних улицах Завеличья.

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На набережной вода подняла люк ливневой канализации и фонтаном выливается наверх.

На Завеличье затопило и улицу Народную.

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Фото: «Псков за рулем» / Telegram

Вода скопилась и на улице Петровской на пересечении с улицей Конной.

На Рижском проспекте упал дорожный знак.

Фото: Александр Ануфриев / «Жесть по-псковски»

Затопило двор дома №9 на улице Генерала Маргелова.

Фото: Иоанн Петров / «Жесть по-псковски»

На Запсковье затопило двор во дворе дома №22 на улице Труда. Снимок опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Евстефеева / «Жесть по-псковски»

«Труда, 22, шестой подъезд. Из дома не выйти. И так каждый раз после сильного дождя», - отметила местная жительница.

Вода скопилась и на других улицах Запсковья.

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

«А помните, был такой проект по строительству "ливневки"? Из-за него ещё Ипподромную закрывали», - заметили в Telegram-канале «Псков. За рулем».