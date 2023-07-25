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Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове

Подрядчика, который выполнит ремонт Красноармейской набережной и примыкающих к ней улиц, определили в Пскове. Победителем аукциона стало АО «Буер». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить подготовительные и дорожные работы на всех улицах, переустройство наружных сетей водоснабжения и хозбытовой канализации, сделать водоотводы. Также необходимо будет провести благоустройство и озеленение территорий.

Капитальный ремонт четырех улиц заказала администрация города Пскова. Итоговая цена контракта составила 338 млн 399 тысяч 83 рубля. Источник финансирования – местный бюджет.

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Добавим, АО «Буер более 18 лет специализируется в области дорожного строительства в Санкт-Петербурге, и Ленинградской области.