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Верхний слой асфальта укладывают на улице Розы Люксембург в Пскове

Продолжается ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Объект социально-значимый: здесь расположены медицинские учреждения, в том числе Детская поликлиника №2, а также общеобразовательная школа №23 и Центр детского чтения», - сообщили в комитете.

Сейчас дорожные работы ведутся на участке улицы Розы Люксембург (от улицы Народной до улицы Петровской). Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги и съездах.

По словам главы города Пскова Бориса Елкина, укладка должна завершиться на следующей неделе. Тротуары готовы на 90%. На части пешеходной зоны пока работают тепловые сети: перекладывают трубы, чтобы потом не портить новое покрытие. Также на 90% выполнено устройство газонов. До полного обновления улицы Розы Люксембург осталось немного.