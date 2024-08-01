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АвтоМир / Дороги

Закончился ремонт участка дороги в деревне Исса Пушкиногорского района

15.08.2024 18:43|ПсковКомментариев: 0

Завершён ремонт участка автомобильной дороги Исса-Устьяново в Пушкиногорском районе. Ремонт осуществлялся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации В.В. Путиным. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 29 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Фото здесь и далее: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Протяженность отремонтированного участка — 1,8 км. Он проходит через населенный пункт Исса, обеспечивает подъезд к местной школе и ФАПу, а также выезд на федеральную трассу Р-23. 

В ходе ремонта специалисты отремонтировали водопропускные трубы, обновили изношенное дорожное покрытие – выполнили устройство двух слоёв асфальта на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, а также укрепили обочины.

Специалисты привели к нормативному состоянию автобусную остановку и посадочную площадку. Для обеспечения безопасности дорожного движения термопластиком и краской нанесли дорожную разметку. Вблизи образовательного учреждения обновили пешеходный переход. 

Объект прошел официальную проверку без замечаний и уже введён в эксплуатацию. Ремонтом занималась подрядная организация ООО «Стройинвест» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор»

 

Теги: #ремонт дорог #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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