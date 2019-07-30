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На водителя псковского автобуса №6 пожаловались из-за мобильника за рулем. ВИДЕО

На водителя псковского автобуса №6 пожаловались из-за того, что тот, пока вез пассажиров по улице Юбилейной в Пскове, пренебрегал их безопасностью: смотрел в экран мобильного телефона. Сообщение об этом опубликовали 21 августа в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот так c утра водитель автобуса везет пассажиров по маршруту № 6. И так всю дорогу по Юбилейной», - говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению: «Водитель везет пассажиров, наплевав на их безопасность». Некоторые подписчики упомянули, что, по ПДД, водителю запрещается по мобильнику «даже разговаривать без гарнитуры, не говоря уже о том, чтобы переписываться».

Кто-то из пользователей интернета отметил, что такие водители не следят за дорогой и так ведут транспорт, что «пассажиры летают по салону».

Также комментаторы шутили, что водитель воспользовался мобильным устройством, чтобы узнать маршрут.