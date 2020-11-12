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Снижена стоимость абонементов по транспортной карте на декабрь для школьников и студентов

Изменена стоимость месячных абонементов на декабрь 2020 года для школьников и студентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на регулярных маршрутах в декабре 2020 года по транспортной карте школьника составит 300 рублей, по транспортной карте студента 750 рублей.

Ранее сообщалось, что транспортная карта школьника будет стоить 800 рублей, а студента - 850 рублей при абонементе на 100 поездок.

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Позже было объявлено, что в связи с введением транспортных карт, бумажные школьные проездные на октябрь месяц в ноябре действовать не будут, а компенсация школьных проездных за октябрь составит 50%. Также указывалось, что скидка будет предоставлена в декабре.

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Председатель регионального комитета по транспорту Борис Елкин в свою очередь уточнял, что ранее было заявлено, что школьникам и студентам транспортные карты будут предоставляться бесплатно, однако этого сделано не было. В связи с этим в декабре будет предоставлена скидка на стоимость проездного билета в размере 100 рублей (стоимость транспортной карты).