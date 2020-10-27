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Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах

С 1 ноября в Пскове начали действовать электронные транспортные карты, которые заменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Инфографика здесь и далее: пресс-служба Псковпассажиравтотранса

Напомним, всего ввели 4 вида транспортных карт:

единая транспортная карта;

транспортная карта регионального льготника;

транспортная карта студента;

транспортная карта школьника.

Стоимость проезда по транспортной карте - 25 рублей. При оплате поездки банковской картой стоимость билета составит 26 рублей, при оплате наличными - 27 рублей.

Стоимость разового подключения к системе «Электронный проездной Псков» - 100 рублей (кроме транспортной карты регионального льготника, которая подключается бесплатно).

Единая транспортная карта

Доступно на выбор два типа абонемента (активировать можно самостоятельно в мобильном приложении «Транспортная карта» или на сайте в личном кабинете):

абонемент на 100 поездок - 1100 рублей;

безлимитный абонемент - 2000 рублей.

Также карту можно использовать как электронный кошелек, при этом тариф будет дифференцированным - через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек.

Транспортная карта регионального льготника

льготный безлимитный проездной на месяц - 800 рублей.

Также карту можно использовать как электронный кошелек, при этом тариф будет дифференцированным - через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек.

Транспортная карта школьника

абонемент на 100 поездок - 800 рублей.

Также карту можно использовать как электронный кошелек, при этом тариф будет дифференцированным - через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек.

Транспортная карта студента

абонемент на 100 поездок - 850 рублей.

Также карту можно использовать как электронный кошелек, при этом тариф будет дифференцированным - через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек.

Пополнить транспортную карту можно в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», в отделениях, банкоматах и терминалах Сбербанка.

Проверить баланс транспортной карты можно при помощи личного кабинета на сайте t-karta.ru, а также в мобильном приложении «Транспортная карта», которое доступно для пользователей мобильных платформ iOS и Android.

Вопросы и ответы: https://t-karta.ru/pskov/faq

Транспортные карты можно приобрести в течение всего месяца у кондукторов, а также в кассах предприятия: улица Леона Поземского, 123, с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00); улица Коммунальная, 77/1, с 10.30 до 18.30 (без перерыва на обед).