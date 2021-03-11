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Водителей и кондукторов предлагают штрафовать за высадку детей-безбилетников

Штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта предлагает «Единая Россия». Штраф за факт высадки составит от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Соответствующие поправки «Единая Россия» предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях. Их планируют принять в ближайшее время.

Отметим, что сейчас ответственность наступает только в том случае, если ребенок после высадки заболел или получил травму.

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Ранее вступил в силу закон о запрете на высадку из общественного транспорта несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Он был разработан правительством по предложению «Единой России» и вступил в силу 7 марта.