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Сотрудников ГИБДД, реанимировавших пострадавшую в ДТП в Павшино девочку, представят к награде

Вечером 29 июня в ГИБДД УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о ДТП в деревне Павшино с двумя пострадавшими. На место незамедлительно выдвинулся дежурный экипаж ДПС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, прибыв на место происшествия, инспектор ДПС Александр Никонов и старший инспектор Артем Баранов обнаружили, что водитель мопеда, 34-летняя женщина, не справилась с управлением и въехала в электрическую опору, в результате чего погибла на месте. Вместе с ней в аварии пострадала пассажир - девочка семи лет.

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Дорожные полицейские оказались на месте аварии первыми. Александр Никонов решил провести комплекс сердечно-легочной реанимации пострадавшей девочки. Благодаря оказанной сотрудником полиции помощи ребенок начал дышать и пришел в сознание.

Прибывшие на место врачи доставили пострадавшую в реанимацию детской больницы. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное, жизни ничего не угрожает.

О поступке полицейских стало известно общественности благодаря обращению в СМИ местной жительницы. Руководством УМВД России по Псковской области принято решение о награждении героев государственными наградами.