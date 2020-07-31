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ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет

Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, мотосезон продолжается и с каждым днем мы все больше видим на дорогах водителей двухколесных транспортных средств, которые управляют мопедами, скутерами и квадроциклами.

За рулем таких современных средств передвижения нередко мы встречаем и подростков, которые не задумываются, что неопытность, незнание правил дорожного движения, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падения, могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Только в июне 2020 года на дорогах региона произошло 4 ДТП с участием подростков до 18 лет, в которых 4 несовершеннолетних пострадали и один подросток погиб. Так, 29 июня в 18:15 в деревне Монино Великолукского района Псковской области несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, не справился с управлением скутера и совершил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП получил телесные повреждения пассажир скутера 2003 года рождения

Госавтоинспекция обращается к родителям: контролируйте местонахождение ваших детей, не разрешайте управлять мототранспортом до достижения ими 16 лет, без водительского удостоверения, а также управлять двухколесным транспортом без шлема и специальной экипировки, ездить на мотоциклах и скутерах в качестве пассажира.

Мототранспорт является средством повышенной опасности, поэтому водителям необходимо быть максимально внимательными.