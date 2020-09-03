Юрий Шестаков: Законопослушным водителям не страшны ни видеокамеры, ни палач с топором

Законопослушным водителям не стоит бояться камер фотовидеофиксации, даже если вместо них установят палача с топором. Такое мнение высказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков 8 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
Отвечая на вопрос ведущего о результативности работы стационарных и мобильных (так называемой «треноги») комплексов фотовидеофиксации, Юрий Шестаков ответил, что роль обоих видов камер примерно одинакова. Гость студии подчеркнул, что камеры устанавливаются не для собирания денег, как многие думают, а в наиболее аварийных и «предочаговых» местах совершения ДТП.
На участках дорог, где установлены камеры, аварийность не фиксируется.
Юрий Шестаков отметил, что все камеры будут действовать и работать только в отношении нарушителей.