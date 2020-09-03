АвтоМир / Официально

Юрий Шестаков: Законопослушным водителям не страшны ни видеокамеры, ни палач с топором

Законопослушным водителям не стоит бояться камер фотовидеофиксации, даже если вместо них установят палача с топором. Такое мнение высказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков 8 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопрос ведущего о результативности работы стационарных и мобильных (так называемой «треноги») комплексов фотовидеофиксации, Юрий Шестаков ответил, что роль обоих видов камер примерно одинакова. Гость студии подчеркнул, что камеры устанавливаются не для собирания денег, как многие думают, а в наиболее аварийных и «предочаговых» местах совершения ДТП.

На участках дорог, где установлены камеры, аварийность не фиксируется.

Смотрите также Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации

Юрий Шестаков отметил, что все камеры будут действовать и работать только в отношении нарушителей.