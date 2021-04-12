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Великолукские байкеры помогли ГИБДД провести акцию

Акция «Внимание – мотоциклист!» состоялась в Великих Луках. Сотрудники ГИБДД совместно с мотоциклистами провели профилактические беседы с водителями транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Мероприятие проводили с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма и предотвращения ДТП с участием мототранспорта на территории города. К участию в нем подключились местные байкеры.

В ходе общения с водителями автотранспортных средств дорожные полицейские напомнили им о необходимости строгого соблюдения требований дорожной безопасности и вручили тематические листовки, изготовленные силами ОГИБДД.