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Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 12 по 19 июля выросли на 8 копеек до 48,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 6 копеек до 50,18 рубля за литр. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на данные Росстата.

За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 6 копеек до 45,52 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 7 копеек - 49,24 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 19 копеек - 56,32 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 57 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Грозном и Нальчике - на 1,6%, Иркутске - на 1,1%, Симферополе - на 1,0%.