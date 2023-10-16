АвтоМир / Официально

Пополнение дорожного фонда Псковского области штрафами рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Законопроект о внесении изменений в региональный закон «О дорожном фонде Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ разработали для дополнения источников формирования дорожного фонда региона доходами областного бюджета:

- от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами;

- от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (за исключением доходов, установленных законом области, в виде единых нормативов отчислений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в местные бюджеты).

Поступление доходов в областной бюджет на 2024 год от указанных штрафов прогнозируется в размере 5 млн 490 тысяч рублей.

«Всего на 5 млн рублей у нас нарушают тяжеловесы?» - спросил докладчика председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков.

«Столько взыскивают, нарушат то больше», - ответил первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Дмитрий Смирнов. Он пояснил, что нарушителей «поймать» сложно - не везде есть возможность разместить мобильные площадки весового контроля, а расположение стационарных пунктов известно, и водители большегрузов объезжают их.

Александр Братчиков предложил делегировать расположение таких пунктов частным компаниям, чтобы потом бюджет области и владельцы пунктов делили полученные штрафы, однако Дмитрий Смирнов предположил, что при такой схеме бюджет «недостаточно выиграет».

«В любом случае прошу обратить внимание, деньги пойдут в региональный бюджет, хотелось бы, чтобы они максимально шли. И главное – сохранение наших дорог, мы ведь так много в них вкладываем», - заметил Александр Братчиков.

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект на сессии 24 октября.