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Сразу 125 постановлений о дорожных штрафах вручили в Печорах водителю с двойным гражданством

Сразу 125 постановлений о дорожных штрафах вручили в Печорах водителю с двойным гражданством. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

«В июне мы вынесли разом 125 постановлений в отношении жителя Эстонии и одновременно Печорского района 2005 года рождения. Водителя с двойным гражданством остановили в Печорах сотрудники местного отделения Госавтоинспекции, сделали запрос, выяснили, что он у нас "хулиганил". 125 постановлений отправили в территориальный отдел по электронке и вручили ему лично под роспись», - рассказал Юрий Федоров.

Всего в 2024 году вынесено около 2000 постановлений в отношении граждан, управляющих транспортными средствами с иностранными номерами.

Подробное интервью с руководителем ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области читайте в ближайшее время в разделе «Автомир» на сайте Псковской Ленты Новостей.