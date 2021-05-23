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Около 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

1 929 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области с 19 июля по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Госавтоинспекции.

За указанный период выявили 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, за повторное управление в состоянии опьянения задержали 7 водителей.

Кроме того, на территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.