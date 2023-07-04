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Нетрезвого водителя остановили полицейские в великолукском садоводческом товариществе

Нетрезвого водителя остановили полицейские в садоводческом товариществе Великолукского района 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 2 июля у дачного дома на территории одного из садоводческих товариществ дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Им управлял 47-летний пьяный великолучанин. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.