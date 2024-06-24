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Три автомобиля горели в Псковской области за выходные. ФОТО

Автомобиль Lada Kalina 2009 года выпуска сгорел на 459-ом километре трассы Р-23 в Псковской области 13 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по области, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в багажном отсеке.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Также 14 июля в автомобиле «Москвич-2141» 1994 года выпуска выгорели салон и моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.

В автомобиле ВМW Х5 2003 года выпуска огонь повредил лакокрасочное покрытие двух правых дверей, оплавил пластиковые молдинги и зеркало заднего вида.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки под приборной панелью в автомобиле «Москвич-2141». Пожарным удалось спасти автомобиль ВМW Х5.