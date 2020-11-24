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Сбитый в Бежаницах велосипедист скончался по дороге в больницу

В Бежаницах по дороге в больницу скончался велосипедист, которого накануне вечером сбил неустановленный автомобиль. Об этом пишет газета «Сельская новь».



ФотоЖ газета «Сельская новь», ВКонтакте

По данным издания, ДТП произошло 25 ноября около 20:00 возле дома № 119 на улице Смольной. Водитель с места происшествия скрылся.

Велосипедиста с телесными повреждениями сначала доставили в Бежаницкую межрайонную больницу. Позже пострадавшего отправили на скорой в больницу в Великие Луки, но по дороге в медицинское учреждение мужчина скончался.

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» устанавливают все детали произошедшего.