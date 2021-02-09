АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель «Шевроле» врезался в такси в Пскове. ФОТО

Три человека пострадали в результате столкновения двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, один участник ДТП - пьяный водитель, который вез ребенка, второй – женщина-водитель такси.

Дорожная авария произошла 8 февраля 17.14 дома №26а/1 на улице Карбышева. Водитель «Шевроле Авео», мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Рено Логан» (с наклейками такси «Везет») под управлением женщины 1991 года рождения.

Телесные повреждения получили три человека. У водителя «Шевроле» выявили ушиб левого коленного сустава. Водитель «Рено» получила ушибы грудной клетки и правого плеча. Она доставлена в областную больницу. Больше всего пострадал пассажир «Рено» - мужчина 1976 года рождения. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану лобно-теменной области, ушибленно-рваную рану передней поверхности шеи. Мужчина госпитализирован.

Водитель «Шевроле» был в алкогольном опьянении (0,559 мг на литр). Управлявшей «Рено» женщине назначено исследование на содержание алкоголя.

Все трое пострадавших будут привлечены к административной ответственности. Водитель «Шевроле» - по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в нетрезвом виде) и части 3 по статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей). В салоне «Шевроле» с ним находилась дочь. Она была пристегнута ремнем безопасности, а бустер водитель забыл дома.

Пострадавшие в «Рено» будут оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности - водитель по статье 12.6, пассажир - по части 1 статьи 12.29 (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).