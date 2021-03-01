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Две женщины обратились в больницу после тройного ДТП на Коммунальной в Пскове

Две женщины обратились за медицинской помощью после тройного ДТП на улице Коммунальной в Пскове с участием пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 1 марта в 17.15 у дома №64, перед пересечением с улицей Рокоссовского.

Водитель автомашины «Фольксваген Транспортер», мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Дэу Нексия», за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения. По инерции «Нексия» врезалась в стоящий «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1975 года рождения.

Изначально происшествие было оформлено как ДТП с техническими повреждениями, без пострадавших. На следующий день два человека обратились за медицинской помощью.

2 марта в полицию из областной больницы сообщили, что к ним обратилась женщина 1997 с автотравмой, ушибом мягких тканей головы, живота. Медпомощь также потребовалась девушке 2000 года рождения. У нее выявлена автотравма, ушиб мягких тканей головы и шеи. Обе пассажирки находились в зажатой между «Фольксвагенами» «Дэу Нексии».

Также стало известно, что сотрудники полиции установили факт алкогольного опьянения у виновника происшествия. У водителя «Фольксвагена Транспортер» выявлено алкогольное опьянение (0,49 мг на литр). По факту происшествия проводится административная проверка.