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Сидевшую на дороге женщину сбила «Газель» в Бежаницком районе

Наезд на пешехода произошел утром 10 марта в Бежаницком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это случилось в 5.20 на 66-м километре автодороги Пушкинские Горы - Локня.

По предварительной информации, водитель автомашины «Газель», мужчина 1996 года рождения, двигаясь по своей полосе, наехал на женщину, сидевшую на дороге.

Пострадавшая 1981 года рождения доставлена в больницу. У нее выявлены гематомы и общее переохлаждение.

Пешеход находилась на проезжей части без цели перехода, без светоотражающего устройства. По факту ДТП проводится административное расследование, в ходе которого будет определена вина каждого из участников.