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Житель Себежского района повторно сел пьяным за руль и сломал забор

В Себежском районе за управление автомобилем в состоянии опьянения осудили местного жителя, уже имеющего непогашенную судимость за совершение преступления в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Согласно приговору Себежского районного суда от 18 марта 2019 года, житель Себежского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

По состоянию на 10 марта 2021 года судимость погашена не была.

10 марта 2021 года около 14:45, находясь на автодороге возле дома № 21 по ул. Юбилейной в пос. Идрица Себежского района, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Фольксваген Гольф 2». При движении задним ходом он не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на металлический забор, повредив его.

В дальнейшем, в присутствии понятых было проведено освидетельствование на состояние опьянения с применением прибора «Юпитер - К» по результатам которого было установлено алкогольное опьянение в количестве 1,144 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

За совершение преступления приговором Себежского районного суда лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.