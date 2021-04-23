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Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе

Женщина пострадала в результате ДТП в деревне Череха Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

Около 17:00 водитель автомобиля «‎Джили», мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на световую опору у железнодорожных путей на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Советской армии. В результате аварии пострадала супруга водителя, женщина 1989 года рождения. По предварительной информации, она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.