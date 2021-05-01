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Два человека погибли в ДТП в Псковской области

Два человека погибли в результате ДТП в Дедовичском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси», 35-летний мужчина, не справился с управлением, машина съехала в кювет. В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир погибли.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Для оказания помощи коллегам областное УМВД направило в район группу специалистов, добавили в ведомстве.