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Две автомашины столкнулись на «роковом» перекрестке в Пскове. ФОТО

Две автомашины столкнулись в Пскове на «роковом» перекрестке улицы Ижорского Батальона и дороги на Писковичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 31 мая около 14.35 у дома №50 на улице Ижорского Батальона.

По предварительной информации, водитель «Рено», мужчина 1990 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Туарег» под управлением женщины 1973 года рождения.

Пострадал водитель «Рено». У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По внешним признакам, он был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Добавим, на данном перекрестке время от времени происходят столкновения с пострадавшими из-за несоблюдения правил приоритета. Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова в марте 2021 года поручила управлению городского хозяйства провести анализ и предоставить на следующее заседание варианты создания кругового движения, установки светофорного объекта или изменения угла сопряжения дорог на перекрестке.